Активисты из Мытищ стали призерами областного конкурса туристских походов

Торжественная церемония награждения победителей и призеров областного конкурса туристских походов и экспедиций состоялась в Реутове. Среди победителей и призеров также были туристы из Мытищ.

Итоги областного конкурса подвели в центре развития дополнительного образования и патриотического воспитания. Молодые туристы из Мытищ также приняли участие в мероприятии и поделились своими впечатлениями о походах по родному краю.

Они побывали в горах Кавказа и Дагестана, плавали по рекам Башкирии и Карелии и посетили заповедника на Белом море. После походов туристы подготовили подробные отчеты, описывающие все трудности и препятствия, с которыми ребятам пришлось столкнуться.

Особый успех в конкурсе показали отчеты из мытищинского детского-юношеского центра «Галактика». Четыре отчета из Мытищ заняли лидирующие позиции в категории «Категорийный водный поход», за прохождение которого присваиваются спортивные разряды.

Первое место в номинации «Категорийный водный поход первой категории сложности» занял отчет о сплаве по реке Чусовая из Среднего Урала, под руководством К. А. Епифанцева и М. Л. Малинковича. Второе место занял отчет о сплаве по реке Агидель в республике Башкортостан, под руководством О. Б. Калининой и Н. Н. Киндер.

Отметим, что основная цель конкурса — это развитие туристско-краеведческой деятельности в образовательных учреждениях Подмосковья.