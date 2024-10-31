Активисты из Мытищ примут участие в областном конкурсе волонтеров

Начался сбор заявок на областной конкурс добровольцев Подмосковья. Мытищинские волонтеры смогут рассказать о своей работе.

Стартовал сбор заявок на участие в одном из самых масштабных конкурсов среди добровольцев Московской области — «Волонтер года — 2024». Организаторами традиционно выступает управление культуры, молодежной политики и туризма администрации городского округа Мытищи, молодежный Центр «Импульс» и министерство информации и молодежной политики Подмосковья.

Добровольцы смогут рассказать о своих достижениях в части общественной работы в 12-ти номинациях. Направления в этом году, как и на предыдущих конкурсах, будут представлены разнообразные: экология, медиа, наставничество, патриотизм, спорт и многое другое.

Заявку на участие можно подать до 15 ноября.

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