Активисты из Можайска побывали на вручении областной премии «Мы рядом»

Вручение премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело» состоялось в Доме правительства в Москве. На церемонию отправилась делегация из Можайского округа.

Участниками мероприятия стали около 50 жителей Можайска. Это общественники, представители Совета ветеранов, а также люди, состоящие в командах, которые в уходящем году отправили 160 проектов для участия в конкурсе.

Премию вручают в Подмосковье с 2013 года. В этом году в конкурсе было две номинации — «Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК».

Всего участники подали 1,8 тысячи заявок. 70 лучших проектов получили 10 премий.

«Это уже 12-я премия, смысл ее изначально заключался в том, что и в Подмосковье, и в нашей любимой стране есть люди, которые совершенно бескорыстно делают добрые, благородные дела. И они никогда не ждут какого-то вознаграждения, тем более материального. Сегодня особенное, сложное время, и последние почти три года все мы стремимся только к одному — к Победе. И ради этого каждый из нас пытается внести свою лепту», — сказал Андрей Воробьев.

Представители делегации из Можайска отметили, что церемония получилась очень трогательной.