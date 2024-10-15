Активисты из Лосино-Петровского побывали на форуме «Волонтеров Подмосковья»

Участники сообщества «Волонтеры Подмосковья» из Лосино-Петровского городского округа побывали на седьмом конкурсе-форуме добровольцев в Шатуре. Они обсудили направления развития волонтерства и поучаствовали в командных играх.

На мероприятие вместе с ребятами отправилась руководитель волонтерства и работы с молодежью в Лосино-Петровском Вероника Крюкова. Перед молодежью выступил депутат городского округа Наро-Фоминск Егор Балев.

Активистам рассказали о мотивации, достижении высот и «идеальном волонтерстве». В практической части форума ребята изобразили на большом ватмане яркие моменты своего волонтерского пути.

Кроме того, на мероприятии обсудили, как будет развиваться волонтерская деятельность в стране.

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