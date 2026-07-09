Активисты из Лобни стали участниками областного фестиваля молодежи

7 июля воспитанники молодежного центра «Шанс» приняли участие в Троицком фестивале в Сергиевом Посаде. Мероприятие собрало более 200 юношей и девушек из разных городов Подмосковья.

Фестиваль прошел в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и был приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Центральной темой стала «Семья и семейные ценности в современном мире».

Перед участниками выступили супруги Александр и Ася Насибулины. Отец Александр говорил о христианском понимании брака и о том, как семейная жизнь помогает человеку расти. Матушка Ася, многодетная мама и журналист, поделилась личным опытом и рассказала, с какими вопросами чаще всего приходят пары.

Ребята активно участвовали в обсуждении тем о построении доверия, способах справляться с трудностями и типичных ошибках на старте семейной жизни. Также они познакомились с историей монастыря, побывали на экскурсии, услышали знаменитый колокольный звон и почувствовали особую атмосферу лавры.

Участники поблагодарили Министерство информации и молодежной политики Московской области за возможность стать частью такого масштабного события.