Активисты из Ленинского округа побывали на областном празднике ко Дню молодежи

Главной площадкой областного праздника был выбран Пестовский парк в Балашихе. В мероприятии приняли участие участники местного отделения «Волонтеров Подмосковья» и «Молодой гвардии Единой России» из Ленинского городского округа

Праздник, прошедший под девизом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай», собрал более 1500 участников. Каждый мог найти для себя подходящее развлечение — мастер-классы и спортивные состязания по волейболу, стритболу и BMX, творческие викторины и конкурсы. Приглашенные артисты исполнили популярные хиты для гостей.

«День молодежи подарил массу позитивных эмоций, новые знакомства и возможность поучаствовать в увлекательных активностях, объединяя единомышленников и способствуя творческому развитию», — поделилась впечатлениями участница мероприятия из Ленинского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что практически каждый четвертый житель Подмосковья — представитель молодежи. В регионе проживает более 2,1 миллиона ребят в возрасте от 14 до 35 лет.

«В большинстве своем это активные, целеустремленные, креативные молодые люди, неравнодушные к тому, что происходит в стране, в их родном городе. Они с удовольствием участвуют в различных акциях, предлагают свои идеи, инициируют новые проекты. Мы поддерживаем молодежь во всем — от учебы до общественной работы и творчества», — подчеркнул Андрей Воробьев.