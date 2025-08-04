Активисты из Богородского округа прошли курс подготовки к прыжкам с высоты

Покорителей неба, среди которых были ветераны воздушно-десантных войск, участники и ветераны СВО из Богородского округа, ждали прыжки с высоты 800 и 1700 метров. Несколько человек из группы с меньшим опытом прошли полный курс подготовки.

Глава Богородского округа Игорь Сухин и его первый заместитель Алексей Щаулин в честь праздника сделали символичный подарок и помогли организовать двухдневную поездку на аэродром в Киржаче, где состоялись прыжки с парашютом.

Сначала для десантников были проведены предпрыжковые занятия. Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Владимир Романов-Кудрявцев рассказал, что День ВДВ он сам и его коллеги стараются проводить содержательно и с пользой. И такой формат празднования уже стал доброй традицией. Поэтому особенно приятно, что в этом году инициативу поддержало руководство муниципалитета.