Активисты «Единой России» в Лосино-Петровском поучаствовали в донорской акции

Активисты «Единой России» и участники движения «Молодая Гвардия» сдали кровь в Национальный день донора. Мероприятие прошло в рамках проекта «Здоровое будущее», направленного на развитие донорства в стране.

Муниципальные депутаты Наталья Коннова и Гузаль Данилова также приняли участие в донорской акции в Московском областном центре крови в Щелкове. Все собранные материалы направят бойцам СВО.

После процедуры доноры попили чай со сладостями и пообщались в дружественной атмосфере.

«Быть донором — это не просто благородно, это ответственность перед обществом. Каждая капля крови может спасти чью-то жизнь. Мы гордимся, что партия „Единая Россия“ активно поддерживает донорское движение и вдохновляет людей на добрые дела», — отметила Данилова Гузаль.

Этот день стал еще одним шагом к формированию социальной ответственности. Партия «Единая Россия» продолжит реализацию проектов, направленных на улучшение качества жизни горожан и развитие здравоохранения.