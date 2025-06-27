Активисты «Единой России» провели встречу с молодежью в Мытищах

Встречу с активистами провели в отделении партии «Единая Россия» в Мытищах. Обсудили карьерный рост и меры поддержки молодежи.

Общались с участниками Анжелика Бутенко, исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» в Мытищах и Константин Кузовков — руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России». Основной целью было выслушать вопросы, пожелания и предложения. Среди основных тем было трудоустройство, социальная поддержка и образование.

«Молодежь — это будущее нашего округа, и нам очень важно слышать их мнение, учитывать их потребности и создавать условия для их самореализации. Молодежные инициативы мы готовы поддерживать и создавать условия для их активного участия в общественной жизни», — прокомментировала Анжелика Бутенко.

Константин Кузовков подробно рассказал участникам встречи о разнообразной деятельности «Молодой Гвардии Единой России» и возможностях, которые открываются для молодежи. Участие в жизни округа — это возможность проявить свои таланты, реализовать проекты и идеи, а также повлиять на развитие Мытищ.