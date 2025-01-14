Активисты «Единой России» поздравили журналистов в Балашихе с профпраздником

Член фракции «Единая Россия» Ульяна Кондрякова встретилась с коллективом газеты «Город Балашиха». Она поздравила журналистов с профессиональным праздником и пожелала им творческих успехов, новых интересных материалов и благодарных читателей.

По словам члена фракции «Единая Россия» Ульяны Кондряковой, газета «Город Балашиха» — один из основных источников информации, она укрепляет связь между властью и обществом в муниципалитете.

«От работы творческого коллектива зависит, насколько полно и объективно жители будут осведомлены о жизни города, о работе органов власти, о планах развития округа», — добавила она.

Отметим, что в газете «Город Балашиха» публикуют информацию о работе администрации, секретаря местного отделения партии «Единая Россия», главы округа Сергея Юрова и заместителей. Там также можно найти афишу культурно-досуговых мероприятий и исторические справки.

Газету начали издавать в ноябре 2016 года. С того момента выпустили уже 414 номеров. Печатное издание тиражом 70 тысяч экземпляров распространяют бесплатно по 250 точкам. В штате редакции трудятся 15 человек.