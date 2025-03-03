Активисты «Движения первых» отпраздновали Масленицу в Одинцове

Активисты «Движения первых» приняли участие в масленичных гуляниях в одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной. Вместе с гостями праздника они поучаствовали в традиционных забавах и конкурсах.

Дети попробовали угощения и блины с разнообразными начинками от умельцев. Еще ребята катались на каруселях, участвовали в мастер-классах по изготовлению масленичных кукол и раскрашивали лица аквагримом. Помимо этого в парке прошел детский лыжный забег и фестиваль блинов. Для всех желающих работали тир, родео, и каждый мог попробовать себя в чеканке монет. Все выходные в парке проводили концертные программы.

Широкую Масленицу отметили во всем регионе. Мероприятия прошли в рамках масштабного проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.