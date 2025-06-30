Активисты «Движения первых» организовали праздник ко Дню молодежи в Балашихе

Праздник «Знай. Люби. Гордись. Приумножай» от «Движения первых» прошел в Петровском парке в Балашихе. Участниками события стали более 1500 человек, сообщили в Минобразования МО.
Для гостей прошли встречи с участниками СВО и творческие мастер-классы. Желающие могли поиграть в интеллектуальные и спортивные игры, сразиться в соревнованиях по баскетболу, уличному футболу, BMX и фристайлу.
Организаторы познакомили всех участников с деятельностью «Движения первых», а активистов наградили благодарностями, отметив их вклад в развитие молодежной политики Подмосковья.
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