Активисты «Движения первых» организовали праздник ко Дню молодежи в Балашихе

Праздник «Знай. Люби. Гордись. Приумножай» от «Движения первых» прошел в Петровском парке в Балашихе. Участниками события стали более 1500 человек, сообщили в Минобразования МО.

Для гостей прошли встречи с участниками СВО и творческие мастер-классы. Желающие могли поиграть в интеллектуальные и спортивные игры, сразиться в соревнованиях по баскетболу, уличному футболу, BMX и фристайлу.

Организаторы познакомили всех участников с деятельностью «Движения первых», а активистов наградили благодарностями, отметив их вклад в развитие молодежной политики Подмосковья.