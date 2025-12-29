Активисты Богородского округа провели новогоднее шествие по улицам Ногинска

Вместе с Дедом Морозом активисты и волонтеры дарили жителям настоящий праздник и делились хорошим настроением, раздавая под веселую музыку небольшие подарки и презенты. Ребята желали прохожим крепкого здоровья, семейного тепла и исполнения самых заветных желаний. В воздухе витал аромат свежих мандаринов и праздника.

Конечной точкой шествия стала Ногинская центральная районная больница, где молодогвардейцы поздравили пациентов, поблагодарили медперсонал за их добросовестный труд. Этот яркий зимний день стал настоящим подарком для горожан, добавив в предновогодние дни капельку волшебства и радости. Получилось очень трогательно.

«Такое мероприятие — это возможность поделиться радостью с окружающими и создать хорошее настроение для всех. Мы надеемся, что жители города почувствовали атмосферу праздника и унесут с собой только положительные эмоции. Пусть Новый год будет полон новых свершений и счастливых моментов», — отметил руководитель молодогвардейцев Богородского городского округа Даниил Попов.