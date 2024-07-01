Активистов наградили в День молодежи в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске отметили День молодежи. Здесь прошло награждение активистов округа, мастер-классы, игры и конкурсы.

В торжественной атмосфере отметили лучшую молодежь округа. Так, заместитель главы Подольска Вадим Буров вручил муниципальные награды активистам молодежных движений и тем, кто их направляет.

«От себя лично, от главы городского округа Григорий Артамонова хочу поздравить всю нашу молодежь с их праздником. Они у нас самые лучшие, самые умные, жизнерадостные. Мы понимаем, что это будущее нашего округа, стараемся им всячески и во всем помогать. Хотелось бы им пожелать уверенности в себе, энергии, чтобы они могли воплощать все жизненные планы», — сказал заместитель главы администрации Подольска Вадим Буров.

Поздравил ребят и депутат Мособлдумы Павел Максимович. А депутат округа Максим Круглов вручил почетные грамоты от горсовета более 20 специалистам, работающим с молодежью.

«Для меня молодость — это успешные проекты, это активная общественная позиция, это молодежные проекты, инициативы, это то, когда разные, смелые, инициативные люди собираются вместе, чтобы строить неповторимое будущее», — прокомментировала специалист Комитета по делам молодежи администрации Подольска Лидия Шобухова.