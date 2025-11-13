Активистов «Молодой гвардии» наградили к 20-летию организации в Воскресенске

Во Дворце культуры «Химик» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) в Воскресенске. В рамках праздника были отмечены достижения воскресенских молодогвардейцев, а самые активные участники получили заслуженные награды.

С момента своего основания отделение МГЕР в городском округе Воскресенск реализовало множество проектов, направленных на поддержку местных жителей. Среди них — патриотические и исторические акции, мероприятия по развитию молодежного предпринимательства, образования и волонтерства, а также помощь участникам специальной военной операции и их семьям, поддержка малообеспеченных граждан и благотворительные акции.

«Сегодня мы поздравили воскресенских молодогвардейцев и отметили самых активных наградами. Благодарю за вашу энергию, яркие идеи и целеустремленность на благо нашего города», — сказал глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.