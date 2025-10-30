Активистов из Лобни наградили ко Дню добровольца Подмосковья

День добровольца традиционно отмечают в регионе 29 октября. К празднику приурочили торжественную церемонию награждения активистов волонтерского движения, которая прошла в Доме правительства Московской области

В мероприятии участвовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр информации и молодежной политики Кетеван Швелидзе. Андрей Воробьев поздравил волонтеров с праздником, поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.

Начальник отдела молодежи и добровольчества городского округа Лобня Ольга Долженкова получила благодарственное письмо за вклад в развитие этого направления деятельности на территории Подмосковья. Виталий Дегтярев был удостоен награды за вклад в подготовку и проведение международного музыкального конкурса «Интервидение-2025».

«Мы очень дорожим движением „Волонтеры Подмосковья“. В нем уже 60 тысяч человек, но я думаю, это число гораздо больше в нашем многомиллионном регионе. Просто есть самые яркие — это те энтузиасты, которые вдохновляют вокруг себя других», — отметил Андрей Воробьев.