Волонтеров из Химок наградили за поддержку бойцов СВО

День добровольца Московской области отметили в Химках. Самых активных волонтеров торжественно наградили за участие в мероприятиях, направленных на поддержку участников специальной военной операции.

Среди отмеченных наградами — работники сферы образования, предприниматели и пенсионеры.

«В своих делах волонтеры не ищут признания, но именно благодаря им наши бойцы чувствуют поддержку и заботу на передовой. Добровольцы с теплом и самоотдачей помогают тем, кто защищает наш мир, и воспитывают подрастающее поколение в духе служения Родине», — отметил муниципальный депутат Александр Васильев.

Учитель школы «Наследие» Мария Букурова лично принимала участие в отправке гуманитарного груза в составе делегации в Луганскую Народную Республику. Совместно с другими волонтерами она передала более тонны средств первой необходимости в местный детский дом, госпиталь и боевые подразделения.

«Мы с коллегами регулярно выезжаем в зону СВО с гуманитарной миссией. Вещи первой необходимости собираем по запросу наших бойцов на базе школы. Подключаем к сбору грузов учеников в рамках патриотического воспитания. В планах — открыть дополнительный класс по плетению маскировочных сетей, где вместе с детьми сможем внести свой вклад и помочь военнослужащим», — рассказала волонтер Мария Букурова.

Помимо отправки и сбора гумпомощи, волонтеры Химок занимаются плетением сетей и изготовлением окопных свечей.

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