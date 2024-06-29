Активистов и волонтеров из Химок поздравили с Днем молодежи
В Химках на торжественном мероприятии отметили активистов и волонтеров округа. Церемония была приурочена ко Дню молодежи.
Поздравления звучали от депутатов округа Александра Васильева, Галины Болотовой, Валентина Герасимова и Руслана Шаипова.
«Несмотря на ваш молодой возраст, вы осуществляете волонтерскую и общественную деятельность в городском округе. Ваши заслуги очевидны. Все, что вы делаете, должно быть на пользу вашей семье, Химкам, Московской области и России. Пока вы молоды, активны, и у вас горят глаза, нужно действовать и делать мир лучше. С праздником, ребята!» — сказал депутат округа Руслан Шаипов.
Почетные грамоты и благодарственные письма за помощь в развитии волонтерского движения, запуск социально-значимых проектов и вклад в благоустройство Химок выпускникам вручили депутаты округа Инна Монастырская, Надежда Смирнова и Артур Каримов.
«Региональный ресурсный центр, „Молодая гвардия“, Молодежный парламент, военно-патриотическое отделение „СОВА“ имени Кириллова — это главные центры притяжения молодежи в нашем округе. Наши активисты являются неотъемлемой ячейкой современного социума, ведь именно они помогают в организации множества крупных мероприятий не только на территории муниципалитета, но и Московской области», — сказал депутат округа Артур Каримов.
В торжественной обстановке отметили и руководителя регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Екатерину Гришину. Благодарственное письмо ей вручили за плодотворное сотрудничество с Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области и вклад в организацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
День молодежи отметили в Химках не только награждением лучших, но и мастер-классами, конкурсами, играми и концертами. События прошли в парках имени Л. Н. Толстого и Величко, «Подрезково», «Экоберег» и «Дубки». Мероприятия также состоялись в поселениях Кутузовское и Лунево.
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