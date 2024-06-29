Активистов и волонтеров из Химок поздравили с Днем молодежи

Поздравления звучали от депутатов округа Александра Васильева, Галины Болотовой, Валентина Герасимова и Руслана Шаипова.

«Несмотря на ваш молодой возраст, вы осуществляете волонтерскую и общественную деятельность в городском округе. Ваши заслуги очевидны. Все, что вы делаете, должно быть на пользу вашей семье, Химкам, Московской области и России. Пока вы молоды, активны, и у вас горят глаза, нужно действовать и делать мир лучше. С праздником, ребята!» — сказал депутат округа Руслан Шаипов.

Почетные грамоты и благодарственные письма за помощь в развитии волонтерского движения, запуск социально-значимых проектов и вклад в благоустройство Химок выпускникам вручили депутаты округа Инна Монастырская, Надежда Смирнова и Артур Каримов.

«Региональный ресурсный центр, „Молодая гвардия“, Молодежный парламент, военно-патриотическое отделение „СОВА“ имени Кириллова — это главные центры притяжения молодежи в нашем округе. Наши активисты являются неотъемлемой ячейкой современного социума, ведь именно они помогают в организации множества крупных мероприятий не только на территории муниципалитета, но и Московской области», — сказал депутат округа Артур Каримов.