Волонтеров в Химках наградили за помощь бойцам СВО

Химкинские активисты получили благодарственные письма за помощь в сборе гуманитарной помощи. С начала специальной военной операции в округе собрали более 300 тонн груза.

Награждение провели в клубе «Активное долголетие». Участие приняли жители и муниципальные депутаты Александр Васильев и Валентин Герасимов.

«Специальная военная операция — это борьба с нацизмом, защита мирного населения Донбасса, обеспечение безопасности нашей страны. В этой борьбе наши военнослужащие проявляют мужество, героизм и самоотверженность. Поддержка армии, помощь нашим бойцам и их семьям — это долг каждого гражданина», — отметил Васильев.

Встреча прошла в рамках патриотической программы «Химки. Успех в единстве поколений» в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Спикером стал кадровый офицер майор запаса член «Боевого братства» Роман Матвеев.

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