Волонтеры из Котельников помогли собаке из приюта найти дом

Активисты «Молодой Гвардии» из Котельников посетили приют для маленьких собак «Домик Мелкашей». Во время поездки они передали корм, игрушки и помогли одной из участниц найти нового питомца.

«Домик Мелкашей» — это уникальный приют, где живут маленькие собаки и метисы. Сейчас в нем обитает от сорока до пятидесяти питомцев. Активисты не только поддерживают приют, привозя корм и необходимые вещи, но и помогают находить для животных новые семьи.

Так, одна из активисток в этот раз выбрала себе нового друга. Теперь у нее дома поселится собака из приюта, которая нашла заботливого хозяина.

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