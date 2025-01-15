Активистка «Единой России» Ирина Беспалова презентовала свою книгу в Балашихе

Очередное заседание клуба «Гармония» провели в Общественной палате городского округа Балашиха. Участницы встречи обсудили планирование своей жизни, а активистка женского движения партии «Единая Россия» Ирина Беспалова презентовала свою книгу «Твои 5 лет».

Почетными гостями мероприятия стали исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ульяна Кондрякова, а также члены семей бойцов специальной военной операции.

По словам председателя Общественной палаты округа Елены Жаровой, клуб «Гармония» создали для того, чтобы женщины знали, что они не одни, для общения и взаимопомощи.

«Инициатором встреч может стать каждый. Наши двери открыты для всех. Сегодня рады были видеть Ирину. Она презентовала нам свою книгу», — добавила Елена.

Мероприятие традиционно завершилось чаепитием.

Напомним, что женский клуб для общения и обмена опытом «Гармония» открыли на базе Общественной палаты Балашихи в ноябре 2019 года. Его участницы посещают экскурсии и мастер-классы, занятия с психологами и косметологами. Помимо этого, они активно помогают бойцам специальной военной операции: собирают гуманитарную помощь для Донбасса и беженцев в Подмосковье.

Узнать подробности стать участницей клуба можно по ссылке.