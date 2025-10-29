Активистам в Дубне вручили благодарности губернатора Подмосковья ко Дню волонтера

В штабе «Волонтеры Подмосковья» в Дубне состоят 412 активистов, которые приняли участие в 200 мероприятиях различного формата — День города, День двора. Они разливали чай у крещенской проруби, раздавали мороженое детям, помогали участникам СВО, красили скамейки на набережной и сажали цветы у Дома ветеранов.

Среди наиболее значимых событий — костюмированное шествие «О! Карнавал!», футбол-шоу, спортивные мероприятия «Николов Перевоз» и «Полумарафон Большая Волга».

«Также в нашем городе ежедневно волонтерские организации оказывают помощь участникам специальной военной операции. Это мощная поддержка фронту, жителям приграничных территорий и новых республик! Это колоссальная работа, которую мы все ценим», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Волонтерское движение в Дубне зародилось в 2020 году во время пандемии. Неравнодушные жители стали помогать врачам, пожилым людям и тем, кто нуждался в поддержке. Весной ребят объединили в региональное движение «Волонтеры Подмосковья».

«Я стал волонтером, когда понял, что наши пушистые друзья очень нуждаются в помощи. Я всегда готов подарить им частичку своего тепла и любви, поэтому хожу помогать в приют при любой возможности», — длится Георгий Левин.

Нина Белинская стала волонтером по примеру старшего брата.

«Совмещать учебу и добровольчество бывает трудновато, но я обязательно нахожу время, чтобы помогать другим», — сказала Ника.

В Московской области прошло награждение ко Дню волонтера. Ксении Марченко и Евдокии Большой из Дубны вручили благодарности губернатора Андрея Воробьева за подготовку Международного музыкального конкурса «Интервидение». Помимо этого, волонтеры победили в интеллектуальной игре «Самый умный! Самый добрый! Маршрут Добра». Ребятам вручили подарочный сертификат номиналом 100 000 рублей, который будет направлен на развитие штаба в Дубне.

отметим, штаб «Волонтеры Подмосковья» в Дубне работает на базе молодежного центра «Инициатива» на улице Академика Балдина, 2. Чтобы присоединиться, необходимо заполнить заявку и принести согласие от родителей, пройти регистрацию на двух платформах: https://dobro.ru/ и https://volonter.mosreg.ru/. Узнать все подробности можно в социальных сетях движения.