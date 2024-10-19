Активистам «Движения первых» в Чехове торжественно вручили первые паспорта

В городской округ Чехов в школе № 10 состоялась патриотическая акция, в рамках которой 50 активистам «Движения первых» торжественно вручили паспорта, обложки и памятные подарки. Мероприятие началось под гимн Отечества, что создало атмосферу гордости и значимости момента.

Специалист местного отделения «Движение первых» Оксана Краснова отметила, что это торжественное мероприятие, нравственно-патриотического порядка и характера воспитывает будущих патриотов своей страны. Вручение паспортов в Чехове стало регулярной традицией, позволяющей отметить и поздравить активистов округа в праздничной обстановке.

Почетными гостями праздника стали заместитель главы округа Денис Разуваев и начальник управления образования администрации Чехова Ирина Заболотнева. Денис Разуваев особенно подчеркнул важность участия молодежи в жизни общества.

Наблюдательный совет «Движения первых» возглавляет президент Российской Федерации Владимир Путин, что подчеркивает значительное внимание и поддержку государства к детям и молодежи.