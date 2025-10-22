Актер из Лобни снялся в историческом сериале Андрея Кончаловского

Артист театра «Камерная сцена» Евгений Смирнов-Иваницкий из Лобни принял участие в съемках крупного отечественного кинопроекта. Его можно будет увидеть в сериале «Хроники русской революции».

Актер из Лобни сыграл в многосерийном фильме Максима Горького. Артист работает в учреждении с 2009 года. Ранее снимался в фильмах «Бой с тенью 2: Реванш», «Логово Змея», «Лесник» и «Консультант. Лихие времена».

Проектом съемок «Хроник русской революции» занимается Андрей Кончаловский. Премьеру начали показывать 10 октября в онлайн-кинотеатре Start и на телеканале «Россия 1».

Сериал рассказывает об одном из периодов российской истории начала XX века: от первой революции 1905–1907 годов до окончания Гражданской войны в 1922 году. Работы над проектом шли более трех лет.

