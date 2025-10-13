Театр из Лобни выиграл награды всероссийского фестиваля «Русская классика»

X всероссийский фестиваль «Русская классика» завершился в Орле. Театральный коллектив из Лобни представил на конкурс спектакль «Гроза», который высоко оценили профессиональное жюри и зрители.

Постановку отметили за свежий взгляд на классическое произведение, постмодернистское прочтение и высокое актерское мастерство. Награды за лучшую женскую и мужскую роли получили актеры лобненского театра Маргарита Пальмова и Константин Пояркин.

В ближайшее время спектакль «Гроза» увидят жители Сергиева Посада, а затем он возвратится на родную сцену в Лобню.

Артисты поблагодарили организаторов фестиваля и зрителей за теплый прием, а город Орел — за незабываемую творческую атмосферу. Начальник управления культуры администрации Лобни Елена Уманская от имени всех жителей округа вручила подарки директору орловского театра.