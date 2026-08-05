Актер Александр Зарубин побывал на производстве колбас в Солнечногорске

Во время посещения предприятия Александр Зарубин ознакомился с работой производственных цехов, встретился с руководством и сотрудниками компании, а также обсудил с коллективом актуальные вопросы. Предложения работников будут рассмотрены для дальнейшей реализации в рамках федерального проекта «Народная программа 2.0».

«Сейчас у нас идет период, когда мы ездим по производствам, знакомимся с трудовыми коллективами, со спортивными коллективами, с творческими, да и в целом с местными жителями. Сегодня нам также удалось встретиться не только с руководством. Услышали новые наказы. Я думаю, что впереди нас ждет много работы. В целом приятно видеть, что производства такого уровня развиваются, растут и правда удивляют своим уровнем», — отметил Александр Зарубин.

Предприятие работает с 2018 года и продолжает наращивать показатели. По итогам финансовой отчетности за 2025 год выручка компании достигла 663,7 млн рублей. Продукция представлена в ассортименте крупных федеральных торговых сетей, среди которых «Азбука вкуса», «Глобус», «Спар», METRO Group, ГК «Дикси», ГК X5 Group и «Лента». Кроме того, предприятие поставляет свою продукцию в страны ближнего зарубежья.

Развитию производства способствовали меры государственной поддержки. В 2025 году предприятие получило льготный заем Фонда развития промышленности Московской области, который направили на приобретение нового технологического оборудования. Дополнительным этапом развития стало участие в федеральном проекте «Производительность труда», благодаря которому совместно со специалистами Регионального центра компетенций на предприятии внедрили инструменты бережливого производства.