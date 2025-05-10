Академики РАН подтвердили право Люберец на звание «Город трудовой доблести»

В экспертном заключении РАН отмечается, что «жители Люберец внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечивая непрерывное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, проявляя при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

«Для меня большая гордость поделиться радостной и важной для всех нас новостью: Российская академия наук подтвердила вклад предприятий и жителей Люберецкого района — бывшего Ухтомского — в Великую Победу и наличие оснований для присвоения Люберцам звания „Город трудовой доблести“, — отметил Волков.

Напомним, что инициативу о присвоении Люберцам звания «Город трудовой доблести» выдвинул глава городского округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Волков во время ежегодного отчета перед жителями.