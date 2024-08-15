Агротуристическому комплексу в Можайске передали в аренду 15 гектаров земли

Министерство имущественных отношений Московской области объявило о предоставлении земельного участка сельскохозяйственного назначения главе крестьянского хозяйства из Можайского городского округа. Участок площадью 15 гектаров будет передан в аренду на срок пять лет для выращивания зерновых и других сельскохозяйственных культур.

Согласно информации министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, агротуристический комплекс, расположенный недалеко от деревни Алексеевка и возглавляемый Давидом Саакяном, начал свою деятельность в 2012 году. Вначале фермер приобрел участок площадью четыре гектара, а сейчас в его распоряжении находится практически 170 гектаров земли, из которых 80 гектаров арендованы.

«Помимо полученных в аренду 15 гектаров по госпрограмме, сельхозпроизводитель выкупил еще один участок площадью 3,7 гектара, также на территории Можайского городского округа», — добавила Адигамова.

В 2018 году фермерское хозяйство получило грант от на развитие семейной животноводческой фермы. Сумма гранта составила более 35,9 миллиона рублей, предназначенных для строительства фермы на 100 голов крупного рогатого скота. Кроме того, было выделено более 27 миллионов рублей на поддержку производителей сыра для возведения модульной сыроварни мощностью до 450 килограммов сыра в сутки.

На территории комплекса функционирует не только фермерское хозяйство, но и крупный центр экотуризма, предлагающий отельные услуги на деревьях. Хозяйство внесено в реестр объектов сельского туризма, который ведет Министерство сельского хозяйства Московской области.

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