Агропромышленные выставки пройдут в Подмосковье в январе 2026 года

Две крупнейшие международные выставки агропромышленного комплекса AGRAVIA и iAGRI пройдут в Подмосковье в январе. На них представят современные решения в области животноводства и растениеводства, а также инновационные технологии, которые применяют в сельском хозяйстве.

Выставки пройдут с 21 по 23 января 2026 года в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске. Традиционно на них встретятся ведущие компании и специалисты отрасли. Они смогут обменяться опытом и наладить деловые связи.

Выставка AGRAVIA будет посвящена животноводству, птицеводству, аквакультуры, ветеринарии, овощеводству и другим направлениям. На ней уделят особое внимание растениеводству, сельхозтехнике, запчастям и защищенному грунту.

На площадке iAGRI представят инновации и передовые технологии в агропромышленном секторе. Это роботизированные системы, нейросети, цифровые платформы и многое другое.

Общая экспозиция объединит более тысячи производителей и поставщиков. Ожидается, что выставки посетят порядка 30 тысяч специалистов из разных уголков России и из-за рубежа. Всего на площадке проведут более 150 мероприятий с участием порядка 700 спикеров.

Вход на обе выставки будет свободным, но по предварительной регистрации. Достаточно пройти ее для одного из двух мероприятий.