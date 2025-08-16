Агропромышленная выставка и ярмарка фермерской продукции прошли в Зарайске
В Зарайске прошел «День поля Московской области»: агропромышленная выставка, ярмарка фермерской продукции и конкурс комбайнеров и пахарей «Пахарь‑2025», где лучшие механизаторы региона соревновались в мастерстве. В конкурсе «Пахарь‑2025» были три номинации, а главным призом стал автомобиль.
Соревнования прошли в два этапа: теория и практическая работа в поле. Среди участников — лучшие механизаторы Подмосковья.
Например, Петр Юшин механизатор в третьем поколении. У него более 20 лет стажа, в разгар сезона он засевает до 100 гектаров пшеницы или рапса в день.
По его словам, у каждого участка есть свои правила вспашки — глубина должна соответствовать, задел костерни обязателен, а выход за установленные границы снижает баллы жюри.
На выставке были представлены современные образцы зарубежной и отечественной сельскохозяйственной техники, семена перспективных сортов и гибридов, средства защиты растений, удобрения и корма. На ярмарке можно было попробовать продукцию подмосковных фермеров: терпкий сыр, сладкую пастилу, свежие ягоды.
В рамках мероприятия прошли круглые столы, где аграрии обсуждали актуальные проблемы отрасли, в том числе дефицит кадров.
Глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко сообщил, что в этом году совместно с образовательными учреждениями и рядом институтов в районе создают агроклассы.
«На селе можно и нужно работать, эта работа уважаемая и почитаемая. Главное — привлечь молодое поколение, чтобы они работали на земле», — подчеркнул он.
Сегодня в полях Зарайского округа трудятся почти 80 комбайнов, механизаторам предстоит обработать около 53 тысяч гектаров пахотных земель. Урожай в этом году в Подмосковье оценивают как хороший — в среднем с гектара собирают около 50 центнеров зерновых. В регионе выращивают пшеницу, ячмень, рапс, сою, кукурузу и чечевицу.
День поля в Зарайске стал площадкой не только для соревнований, но и для демонстрации технологических новшеств и обмена опытом между фермерами и специалистами отрасли.