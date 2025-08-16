Агропромышленная выставка и ярмарка фермерской продукции прошли в Зарайске

В Зарайске прошел «День поля Московской области»: агропромышленная выставка, ярмарка фермерской продукции и конкурс комбайнеров и пахарей «Пахарь‑2025», где лучшие механизаторы региона соревновались в мастерстве. В конкурсе «Пахарь‑2025» были три номинации, а главным призом стал автомобиль.

Соревнования прошли в два этапа: теория и практическая работа в поле. Среди участников — лучшие механизаторы Подмосковья.

Например, Петр Юшин механизатор в третьем поколении. У него более 20 лет стажа, в разгар сезона он засевает до 100 гектаров пшеницы или рапса в день.

По его словам, у каждого участка есть свои правила вспашки — глубина должна соответствовать, задел костерни обязателен, а выход за установленные границы снижает баллы жюри.

На выставке были представлены современные образцы зарубежной и отечественной сельскохозяйственной техники, семена перспективных сортов и гибридов, средства защиты растений, удобрения и корма. На ярмарке можно было попробовать продукцию подмосковных фермеров: терпкий сыр, сладкую пастилу, свежие ягоды.

В рамках мероприятия прошли круглые столы, где аграрии обсуждали актуальные проблемы отрасли, в том числе дефицит кадров.

Глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко сообщил, что в этом году совместно с образовательными учреждениями и рядом институтов в районе создают агроклассы.

«На селе можно и нужно работать, эта работа уважаемая и почитаемая. Главное — привлечь молодое поколение, чтобы они работали на земле», — подчеркнул он.