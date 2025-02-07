Агрохолдинг в Коломне приобрел новый зерноуборочный комбайн

Как рассказали в пресс-службе предприятия, недавно парк зерноуборочных комбайнов в АО «Агрофирма Сосновка» увеличился до четырех единиц, а в составе всего агрохолдинга их число достигло восьми.

Новый комбайн оснастили высокоэффективной системой обмолота, благодаря которой урожай обрабатывается бережно и с минимальными потерями. Установка этой системы гарантирует не только хорошее отделение зерна, но и высокое качество соломы. В дальнейшем ее могут использовать для различных нужд, что очень важно в современном аграрном производстве.

Напомним, ранее Андрей Воробьев заявил о лидерстве Подмосковья в аграрном экспорте. По его словам, у региона есть собственные генетические и селекционные технологии.