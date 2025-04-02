Агрохолдинг из Озер стал лауреатом всероссийской премии

Предприятие «ОСП агро» из Озер стало победителем в номинации «АПК: инновации и пути развития» премии «Russian Business Guide. Люди года-2025». Жюри отметило его за достижения в отрасли.

Церемонию награждения провел международный журнал RBG при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Мероприятие состоялось уже в седьмой раз.

Участниками стали 350 гостей, представители более чем 120 компаний-лауреатов, а также почетные гости. Эту премию ежегодно вручают предпринимателям, которые вносят значительный вклад в развитие инновационных, экспортно-ориентированных и социально ответственных бизнесов.

Всего было представлено 115 номинаций. Они охватывают сферы промышленности, инноваций, экспорта, юриспруденции и ряда других.

«Премия Russian Business Guide — это подтверждение качества и успеха, общественное признание достижений. Выражаем благодарность за высокую оценку нашей работы», — прокомментировали в компании «ОСП агро».