Агрофабрика в Луховицах расширит ассортимент после модернизации | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 17:37 Агрофабрика в Луховицах расширит ассортимент после модернизации Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Модернизация Агрофабрики «Натурово» продолжится в Луховицах. Это позволит запустить новые линии по производству джемов и консервированных овощей, а также создать дополнительные рабочие места для местных жителей.

На предприятии установили автоклав для стерилизации овощей, а также производственную линию по розливу напитков с натуральным яблочным соком. Первую партию уже можно встретить на полках сетевых магазинов, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

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«За счет запуска новых линий, в которые инвестировано около 100 миллионов рублей, на предприятии создано дополнительно 50 рабочих мест. Общий объем инвестиций в реализацию всего проекта по модернизации производства оценивается в 650 миллионов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвесторы планируют оборудовать новые линии по консервации овощей и производству конфитюров. Проект реализуют в течение 10 лет.

«Мы ориентируемся на развитие собственной торговой марки, на расширение ассортимента товаров с именем „Натурово“ на упаковке. На сегодняшний день мы видим, что стабильным спросом пользуются также и замороженные полуфабрикаты. Значит, и этот вид товаров имеет смысл отнести к числу наших приоритетов», — отметил генеральный директор компании Александр Иванов.

Скоро агрофабрика откроет свой первый фирменный магазин в Подмосковье — он будет располагаться на территории предприятия.

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