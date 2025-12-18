Агроагрегаторы для продвижения фермерской продукции внедрили в Подмосковье

Фото: Заготовка кормов на полях фермы С. Н. Ляшенко в деревне Данилово Пушкинского округа / Медиасток.рф

Депутаты Московской областной думы внесли важные изменения в закон о сельском хозяйстве, направленные на помощь местным фермерам. Речь идет о поправках, которые вводят новые понятия — «фермерская продукция» и «агроагрегаторы».

В первом случае имеется в виду сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, в том числе органическое, которое производят на фермах и других объектах.

Агроагрегаторами, в свою очередь, называют организации, занимающиеся развитием инфраструктуры рынка для сбыта фермерских товаров.

«В то же время мы предусмотрели меры поддержки и для самих агроагрегаторов. Они смогут претендовать на областную поддержку, в частности доступ к кредитам на льготных условиях», — пояснил председатель комитета Московской областной думы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Он отметил, что в Подмосковье сейчас работает более 800 крестьянских фермерских хозяйств и их главной проблемой зачастую является именно продажа готовой продукции.

Вырастить урожай — это лишь половина задачи. После этого необходимо решить вопросы хранения, логистики, упаковки и маркетинга.

«Таким образом, для фермеров появится больше возможностей сбывать свою продукцию через посредников — те самые агроагрегаторы. И в конечном счете для наших жителей будет доступен больший выбор свежей, качественной, локальной продукции», — объяснил Сергей Керселян.