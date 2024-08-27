Аграрный фестиваль «Лука-море» пройдет в Коломне 1 сентября

В Коломне вновь состоится яркий фестиваль «Лука-море», который традиционно отметит новый урожай с размахом. Гостей мероприятия ждут сельскохозяйственная ярмарка, ремесленные ряды, конкурсы, народные игры и забавы.

Главным событием станет выбор самой длинной косы из Мячковского лука. Опытные мастерицы поделятся секретами создания «луковой прически», которая поможет сохранить полезные свойства репчатого лука на всю зиму.

«Для маленьких гостей праздника мы подготовили различные детские игровые активности. Для поклонников творчества — разнообразные мастер-классы, на которых можно будет создать что-то особенное своими руками. Для любителей селфи — необычные фотозоны в деревенском стиле. Скучно точно не будет», — обещают организаторы фестиваля.

Мероприятие пройдет в селе Мячково. Добраться можно на автобусе № 27 от автостанции «Старая Коломна».

Ежегодный фестиваль событийного туризма «Лука — море!» проводится в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Начало в 15:00.

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