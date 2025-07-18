Аграрные предприятия Подмосковья пригласили на грантовый конкурс

В Подмосковье стартует конкурс на получение грантов по программе «Агростартап». Он направлен на поддержку сельхозпредприятий и ферм региона — конкурсанты могут получить до семи миллионов рублей для начала и расширения агробизнеса, рассказали в Минсельзпроде МО.

Чтобы выиграть грант, нужно вложить не менее 10% собственных средств. Полученные деньги можно потратить на разные цели. Например, купить землю, разработать документы для стройки и обновления объектов, провести электричество, воду, газ и отопление. Также разрешено покупать скот (кроме свиней) и птицу.

Подать заявку можно через систему «Электронный бюджет» на портале. Информация о необходимых документах и подробных условиях размещена на сайте «МОй АПК». Консультации по участию проводит министерство сельского хозяйства Подмосковья — на официальном сайте или по телефону +7(498) 602-29-19.

Регистрация на участие в «Агростартапе» начнется 20 июля и продлится до 19 августа.