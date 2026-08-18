Аграриям Подмосковья напомнили о программе льготного лизинга

Сельхозтоваропроизводителям Подмосковье напомнили о льготных условиях приобретения техники и оборудования. Дополнительные меры госоддержки реализуются совместно с компанией «Росагролизинг».

В рамках программы предприниматели могут приобрести тракторы по ставке от 4% годовых. Финансирование предоставляется на срок до восьми лет без первоначального взноса. Также получателям льготы доступна отсрочка платежей до конца 2026 года. Воспользоваться механизмом могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, работающие в сфере агропромышленного комплекса.

Процедура оформления договора полностью переведена в электронный формат и требует минимального пакета документов. Оформить заявку можно на официальном сайте компании «Росагролизинг».

В Минсельхозе Московской области отмечают, что обновление парка машин позволяет повышать производительность труда. Новые финансовые инструменты помогают аграриям снижать издержки при проведении сезонных полевых работ.