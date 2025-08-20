Аграрии Подмосковья выкупили из аренды почти 730 гектаров земли с начала года

С начала года сельхозпроизводители и фермерские хозяйства региона выкупили в собственность 728,3 гектара земель, которые ранее находились в долгосрочной аренде и активно использовались по целевому назначению. Земельные участки, которые перешли в собственность фермеров, расположены в Дмитровском, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском округах, а также в Чехове, Волоколамске, Истре и Серебряных Прудах.

Площадь выкупленных территорий варьируется от 10 до 205 гектаров. Важно отметить, что все эти земли на протяжении всего периода аренды добросовестно обрабатывали и использовали строго по целевому назначению.

Арендуемые земли могут быть выкуплены без торгов через три года после заключения договора в соответствии с Земельным кодексом.

«С начала года в Подмосковье своим правом воспользовались девять сельхозпроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств. Тринадцать земельных участков общей площадью свыше 728,3 гектара перешли в собственность фермеров в семи округах Подмосковья. Общая сумма выкупа составила более 34 миллионов рублей», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Крупнейшей сделкой года стало приобретение компанией «Мосагрофуд-Д», специализирующейся на производстве картофеля, моркови, столовой свеклы, а также цельного молока и мяса крупного рогатого скота, более 524 гектаров сельскохозяйственных земель в Дмитровском округе.