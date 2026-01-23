Аграрии Подмосковья получили 5 млрд рублей господдержки в 2025 году

Сельское хозяйство в Подмосковье получило государственную поддержку на 5,2 миллиарда рублей в 2025 году. Это в два раза больше, чем годом ранее. При этом 1,3 миллиарда выделили из федерального бюджета.

Всего в прошлом году поддержку получили 226 сельхозпредприятий Подмосковья. Наибольшую часть средств направили на приоритетные отрасли: 1,9 миллиарда — на племенное животноводство, 1,1 миллиарда — на производство молока, 660 миллионов — на овощеводство и картофелеводство.

Около 350 миллионов рублей выделили на покупку новой техники, 213 миллионов — на поддержку ферм.

«Господдержка охватывает ключевые направления отрасли: племенное и мясное животноводство, молочное производство, овощеводство и картофелеводство. Мы также поддерживаем малые формы хозяйствования, предоставляем субсидии на мелиоративные мероприятия, приобретение техники и оборудования, а также реализуем другие меры», — сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Двойных.

Узнать обо всех доступных субсидиях и грантах для аграриев можно в «Календаре мер поддержки» на портале «Мой АПК».