Аграрии Коломны уберут около 1,3 тысячи гектаров масличных культур в 2025 году

Сельскохозяйственники Коломны и Озер засеяли масличными культурами площадь в 1295 гектаров в этом сезоне. На полях уже зацвели подсолнухи.

К примеру, на предприятии «Пановский» подсолнечник посадили на площади 400 гектаров. Убирать его начнут с середины октября.

Сейчас локацию используют в качестве фона для фотосессий жители и гости округа. Аграрии не против такой активности, но просят относиться к растениям бережно.

Они напоминают, что подсолнечник — это одна из главных масличных культур, которую выращивают в Московской области. В Коломне доля полей, занятых ими, составляет более 8% всех посевных площадей.

Отметим, что всего аграриям округа в этом сезоне предстоит убрать урожай более чем с 15,5 тысячи гектаров. При этом в расчет не берут кормовые культуры.

