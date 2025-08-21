Аграрии Коломны уберут около 1,3 тысячи гектаров масличных культур в 2025 году
Сельскохозяйственники Коломны и Озер засеяли масличными культурами площадь в 1295 гектаров в этом сезоне. На полях уже зацвели подсолнухи.
К примеру, на предприятии «Пановский» подсолнечник посадили на площади 400 гектаров. Убирать его начнут с середины октября.
Сейчас локацию используют в качестве фона для фотосессий жители и гости округа. Аграрии не против такой активности, но просят относиться к растениям бережно.
Они напоминают, что подсолнечник — это одна из главных масличных культур, которую выращивают в Московской области. В Коломне доля полей, занятых ими, составляет более 8% всех посевных площадей.
Отметим, что всего аграриям округа в этом сезоне предстоит убрать урожай более чем с 15,5 тысячи гектаров. При этом в расчет не берут кормовые культуры.
