Новый комбайн приступил к уборке ранней моркови в Озерах

На предприятии сообщили, что в этом году расширили площади под морковь и обновили технику — привезли новенький, 2025 года выпуска. Старый комбайн тоже служит верой и правдой. Теперь новым комбайном убирают раннюю морковь — свежую, сочную, и сразу отправляем ее покупателям.

Всего в этом году коломенским и озерским аграриям — а это 22 сельскохозяйственных предприятия и 16 крестьянских фермерских хозяйств — предстоит убрать более четырех тысяч гектаров посадок овощей и корнеплодов.

Отметим, что массовая уборка овощей с закладкой на хранение еще не началась, эти работы планируются на конец сентября. Сейчас убранные овощи сразу с поля поступают на реализацию.