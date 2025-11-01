Аграриев в Волоколамске наградили к профессиональному празднику

В Центре культуры и творчества «Родники» 31 октября состоялось праздничное мероприятие «Земля теплом труда согрета». Его посвятили Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Гостей приветствовали депутаты Мособлдумы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, а также глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

«Мы гордимся людьми, которые своим ежедневным трудом обеспечивают продовольственную безопасность округа, сохраняют традиции и вносят огромный вклад в развитие экономики. Их работа — основа стабильности и уверенности в завтрашнем дне», — отметила глава округа Наталья Козлова.