Аграриев в Волоколамске наградили к профессиональному празднику

Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа

В Центре культуры и творчества «Родники» 31 октября состоялось праздничное мероприятие «Земля теплом труда согрета». Его посвятили Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Гостей приветствовали депутаты Мособлдумы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, а также глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

«Мы гордимся людьми, которые своим ежедневным трудом обеспечивают продовольственную безопасность округа, сохраняют традиции и вносят огромный вклад в развитие экономики. Их работа — основа стабильности и уверенности в завтрашнем дне», — отметила глава округа Наталья Козлова.

Более 50 представителей аграрной сферы получили почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и администрации округа.

Праздничную атмосферу дополнили выступления творческих коллективов, вокалистов и чтецов, а в фойе работала выставка студии изобразительного искусства «Радуга».

Кульминацией программы стало совместное исполнение песни «Матушка — земля» вокальным ансамблем «Хорошая песня» и танцевальными коллективами «Сувенир» и «Мечта».

