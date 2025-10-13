Аграриев поздравили с профессиональным праздником в Балашихе

Вице-президент Балашихинской торгово-промышленной палаты и депутат Совета депутатов округа Светлана Тананова поздравила представителей агропромышленного комплекса с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Она поблагодарила их за неоценимый вклад в развитие отрасли.

Светлана Тананова проработала в аграрной сфере 35 лет. Она возглавляет «Капитал-ПРОК» — одно из ведущих предприятий аграрного индустриального сектора в стране. Компания занимается производством кормов для животных, ветеринарных препаратов, дезинфектантов, а также средств для сада и огорода. В своей деятельности «Капитал-ПРОК» акцентирует внимание на высоких стандартах качества и инновационных подходах.

«Мы создали систему, основанную на стандартах кормления, консультациях и обучении. Для нас важно не просто продать корм, а помочь хозяйству — любому, от фермера в Балашихе до агрохолдинга в соседнем регионе — стать рентабельнее», — отметила Светлана Тананова.

Городской округ Балашиха стал крупным промышленным центром, где сосредоточены не только частные дома и садоводства, но и фермерские хозяйства. Эти предприятия играют важную роль в обеспечении продовольственного благополучия муниципалитета, поддерживая местную экономику и создавая рабочие места.