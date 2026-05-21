Аграриев Подмосковья пригласили на выставку «День поля»

Результативный сельскохозяйственный труд неизменно вознаграждается богатым урожаем, а мероприятие «День поля» Подмосковья предоставляет аграриям уникальную возможность продемонстрировать свои достижения широкой публике и привлечь потенциальных партнеров. В прошлом году выставочная площадка собрала свыше 40 компаний.

Участие приняли производители агротехники, оборудования и средств защиты растений, около 30 подмосковных изготовителей пищевой продукции и фермеров, а также представители научного и отраслевого сообщества.

Такое разнообразие позволило не только презентовать товары и разработки, но и провести плодотворный обмен опытом, обсудить ключевые вопросы развития агропромышленного комплекса и определить перспективные направления для совместной работы.

Организаторы приглашают предпринимателей и глав крестьянско-фермерских хозяйств, занятых производством сельскохозяйственной продукции, на выставку «День поля 2026». Мероприятие состоится 7 августа в деревне Бунятино в Дмитровском муниципальном округе.

Заявки принимают до 20 июня включительно.

Для участия необходимо заполнить форму по ссылке.