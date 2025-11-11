Аграриев Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс лучших управленцев

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс руководителей агропромышленного комплекса «Соль земли — 2025». Принять участие могут руководители агропредприятий Московской области и их подразделений — те, кто развивает сельские территории, внедряет современные технологии и укрепляет продовольственную безопасность страны.

«Сегодня сельское хозяйство — драйвер развития продовольственной безопасности. Московская область с каждым годом наращивает показатели, внедряет цифровые технологии и искусственный интеллект в реальный производственный процесс, лидирует в России по объемам выпуска сыров, мороженого, кондитерских изделий и других продуктов», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Как сообщили в Минсельхозе Подмосковья, в этом году конкурсанты будут соревноваться в девяти основных номинациях, среди которых «Руководитель предприятия», «Главный агроном», «IT-директор» и другие. Подать заявку можно до 17 ноября включительно на сайте Ассоциации менеджеров России.

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов подчеркнул, что за каждым рекордом сельского хозяйства стоят команды профессионалов — руководителей, агрономов, финансистов и маркетологов. Листов добавил, что в этом году организаторы введут новую номинацию — «Главный винодел», ведь виноградарство и виноделие уже стали визитной карточкой российского АПК.