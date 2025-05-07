Афишу программ ко Дню Победы опубликовали на «Доброделе» в Подмосковье

К 80-летию Победы в Подмосковье подготовили масштабную праздничную программу. Жители смогут посетить концерты, театральные постановки, выставки и экскурсии, посвященные памятной дате. Все события собраны в специальном разделе приложения «Добродел».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, чтобы узнать о предстоящих мероприятиях, пользователям нужно открыть приложение и авторизоваться через ЕСИА. Затем — перейти в раздел «Услуги» — «Туризм» и нажать на баннер «Гордимся Победой!». В открывшемся каталоге представлены все запланированные события с возможностью фильтрации по дате, месту проведения и типу мероприятия.

«Добродел» — это универсальное мобильное приложение, разработанное для жителей Подмосковья. Оно доступно в RuStore, AppGallery и Google Play для Android-устройств, а также в App Store для пользователей iOS.