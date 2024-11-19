Афишу проекта «Зима в Подмосковье» анонсируют 20 ноября

Пресс-конференция, в ходе которой представят анонс мероприятий зимнего сезона 2024–2025 годов, пройдет 20 ноября в 15:00. Зрителям и участникам мероприятия расскажут подробности программы «Зима в Подмосковье», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На пресс-конференции представят новые региональные программы, запланированные на зимний сезон. Жителей и гостей Подмосковья ожидают традиционные ледовые спектакли, четыре крупных выставки, фестиваль современного искусства, новое мероприятие «Зимний фристайл мотокросс», новогодние представления для детей в театрах и домах культуры, а также тренировки в парках с известными спортсменами и многие другие активности.

В мероприятии примут участие министр культуры и туризма области Василий Кузнецов, министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов, директор Московской областной дирекции по развитию парков Ксения Васильева, серебряный призер зимних Олимпийских игр лыжник Александр Панжинский, куратор проекта «Зимний фристайл-мотокросс» Алексей Колесников и директор Дирекции парков Раменского городского округа Сергей Бурмистров.

Трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе пресс-центра ТАСС во «ВКонтакте».