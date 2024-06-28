Афиша ко Дню молодежи в Подмосковье появилась на «Доброделе»

День молодежи в этом году отмечают в последнюю субботу месяца — 29 июня. Жители Московской области могут ознакомиться с афишей мероприятий на портале «Добродел». Об этом сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области.

Чтобы узнать о событиях в Подмосковье в этот день, необходимо зайти в раздел «Туризм» через мобильное приложение. На странице в поиске следует ввести «День молодежи» и выбрать интересующее мероприятие.

Так, в Коломне состоятся мастер-классы, ярмарки и выступление рок-группы, а для жителей Пушкино организуют викторины, фестиваль красок и пенную вечеринку.

«Помните, молодежь — это не только возраст, это состояние души. Поэтому возьмите своих близких и друзей и проведите время вместе, а „Добродел“ вам в этом поможет», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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