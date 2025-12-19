Аэропорт Шереметьево в Химках преобразился к Новому году

Терминалы и площади аэропорта Шереметьево в Химках украсили праздничные инсталляции. До 15 января там будет работать праздничная почта Деда Мороза, куда могут обратиться как дети, так и взрослые.

Все терминалы и привокзальные площади украсили праздничные ели, тематические световые инсталляции и подвесные композиции.

Центральным украшением стала восьмиметровая новогодняя ель в Терминале B, декорированная фигурными снежинками и неоновыми самолетами. Торжественное оформление появилось и в других зонах аэропорта — зоны регистрации и ожидания дополнили гирлянды, еловые арки и хвойные композиции.

Для пассажиров организованы специальные фотозоны, где можно сделать памятные снимки перед полетом.

26 декабря пассажиров аэропорта ждет особенный сюрприз — Дед Мороз и Снегурочка из Московской усадьбы Деда Мороза лично посетят Шереметьево, чтобы поздравить путешественников с наступающими праздниками и создать атмосферу настоящего новогоднего чуда.