Аэрацию на дорогах провели в Серпухове

На дорогах в Серпухове с помощью поливомоечных машин провели аэрацию. Работы выполнили в микрорайонах Ивановские дворики, имени Ногина, Весенний, Занарье, Заборье, также центре города.

Для увлажнения дорожного покрытия задействовали пять комбинированных машин с объемом бункера восемь кубических метров. Многофункциональная машина «Чистик», которая вмещает два кубометра воды, вымыла остановочные павильоны на улицах Екатерины Дашковой, Пролетарской, Чернышевского, Октябрьской, Ворошилова и Советской.

Отметим, что поливку дорог и мойку остановок проводят в жаркий период для борьбы с пылью. Помимо этого, вода охлаждает воздух и защищает дорожное полотно от перегрева, что важно для безопасности как водителей, так и пешеходов. В день поливомоечные машины заправляют водой до трех раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах безопасности на дорогах Подмосковья в межсезонье.